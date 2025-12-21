元SKE48の女優北野瑠華（26）が21日、セカンド写真集「ヴィーナスの、誕生」（白夜書房）の発売イベントを行った。

昨年9月のファースト写真集「触れて、みる？」に続き、2年連続の写真集発売となった。「ファースト写真集が、予想以上の話題になって、早くセカンド写真集を出して欲しいと言う声が届いていました。皆さんが忘れないうちに出したいと思っていたけど、まさかこんなに早く出せるとは、びっくり。撮影は早くやっていたけど、こんなに早く、年内に発売が決まってうれしいです」と笑顔を見せた。

ファースト写真集超えの課題にも「元々、グラビア撮影は好きなお仕事だったので、プレッシャーはなかった。ただ、ファーストでほぼ着ていないものがあって期待が大きかったので、やらなくちゃという気持ちもあった。ファーストが着ていなかったんで、私もすごく悩みました。どうしたらいいんだと。ファーストになかった大人っぽい一面を中心に作っていこうということで、透け感のある衣装で1つ年齢を重ねた大人っぽい表情で固めました」。

お気に入りのカットは全裸に大きなベールをまとった。「透け感のある花びらが1枚の布になったものを全身に羽織って、自然の中で撮りました。こんなに奇麗にとってもらえるのか、と。今までにない感じです。見えるのか、見えないのかと際どいラインを攻めました」と話した。

表紙カットについては「大人というか、エロスを前面に出したかった。笑顔とかより、ちょっとすました方がいいのかなと、このカットにしました。今回、お尻を鍛えましたね。普段からグラビアをやる度に『奇麗だね』と言われるので、撮影期間もホテルで筋トレして、お尻の丸みを保ってきました」。

点数を聞かれると「前作は1億点と言った記憶があるんですけど、今回は1億、いや2億にしましょう、2億点。さすがに前作を超えないと。皆さんの期待があるので、2億点つけたいと思います。大胆さは残しつつ、新たな北野瑠華が見られる写真集になっています」。

撮影は長崎県の五島列島で行った。好天に恵まれた夏の盛りに、大自然に囲まれ、海、川、草原などさまざまなシーンでの撮影した。「なんか長崎って分からなくて。最初に長崎の五島列島で撮影しますって言われた時に、どこにあるのかなっていうところから始まったんですけど。で、現地に着いてグーグルマップを見たら、日本列島の端っこで今、私は撮影してるんだっていうが、ちょっとあったんですけど。私、地元が岐阜県なんです。すごい田舎で育ったんですけど、でも長崎もそういう自然豊かな景色が広がって、てなんか地元に似てるなって」と話した。

タイトルの「ヴィーナスの、誕生」については「ファースト写真集になかった、大人っぽい一面、言葉選ばずに言うとエロい面。誰かなと考えたら、壇蜜さん。壇蜜さんの『モナリザ』という写真集をお手本に見させていただいて、大人ってこういうことなんだなと勉強させてもらった。私も世界中の誰もが知る名画から名前を付けようと思いました。新しい北野瑠華の誕生を見てもらえたらというのにぴったりだった。ファーストにも『、』が付いていたので、つなげるために『、』を入れました」。

今回は同時にデジタル写真集「ヴィーナスの、誕生−零−」も同時にリリース。「アザーカットで“ザ・グラビア”という感じ。デジタルを先に見てから本を見てもらうと、大人になっている感じがすると思います」と話した。

今年は7〜8月の朝日放送系「グラぱらっ！」で地上波連続ドラマ初主演を果たした。「グラビアの世界の話だったので、心から楽しんでできました。プレッシャーもあって、動画でグラビアっていうのに不安はあったけど“テレビで推しを見られるという幸せ”を私のファンが感じてくれた。ドラマに出られる機会あって、女優として新しい挑戦ができた。1個、階段を上がれたのかなという気がします。主演をやっちゃうとつなげていくのが大変だと思うけど、皆さんに見てもらえる機会が増えたらいいなと思います」。

3冊目の写真集について「困りますよね。もし3冊目できるなら、海外がいいですね。スタイリストやメークさんに『タイとか似合うんじゃない』とか、あと『ドバイに行ったらウケるんじゃない』とか言われるんです。そういう想像できない街に行ってグラビア撮影したいなと思います。あと、私の感覚が狂ってるのか、脱ぐことに抵抗がない。大事な部分は隠してるんですけど、男性スタッフが気を使って遠くに行くので、寂しい感じでした。すごく配慮してくださったんですけど、私は大丈夫だよという気持ちでした」。

来年について「今年はいろいろな事があった。年明けから舞台、ドラマ初主演。最後ギリギリに写真集出せたり、本当に濃い1年だった。昨年はアイドル半分、1人半分でしたけど、今年は全部1人でやりました。来年もいろんな北野瑠華を見せたいと思います」と話した。

◆北野瑠華（きたの・つか）1999年（平11）5月25日、岐阜県生まれ。12年11月「SKE48」6期生として加入。24年6月30日をもってグループを卒業。趣味は名探偵コナン、ゲーム、サッカー観戦。特技は岐阜の42市町村を言うこと、ピザのデリバリー。158センチ。血液型A。