好き＆行ってみたい「島根県の絶景スポット」ランキング！ 2位「ローソク島」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
この時期は寒さが本格化し、澄んだ空気の中で見る景色は格別です。日常の喧騒を忘れさせてくれるような、心をリフレッシュできる特別なスポットを巡ってみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「島根県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「夕日によってローソクのようになるのがとても美しく、綺麗な写真が撮れそうだから」（10代男性／岡山県）、「よくポスターで見るから実際に見てみたい」（50代男性／愛知県）、「真近でその名の通りローソクの形をしているかと、大きさを見てみたい」（40代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「空と海の広がりが美しく、灯台の佇まいが絵になるから」（30代女性／秋田県）、「日本一の高さがある灯台で、展望台から日本海や島根半島が見られるので行きたいです」（50代女性／広島県）、「日本海に沈む夕日が本当に綺麗だから」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：ローソク島（隠岐の島町）／61票島根県の隠岐諸島にあるローソク島は、海面から突き出た岩がローソクのように見える絶景スポットです。夕日が岩の頂点に重なる瞬間は、まるでローソクに火が灯ったかのよう。その幻想的な美しさが、特別な絶景として支持を集めました。
1位：出雲日御碕灯台（出雲市）／66票島根県出雲市にある出雲日御碕（ひのみさき）灯台は、海面から灯塔の頂上まで63.4mと日本一の高さを誇る灯台です。その白い巨大な姿と日本海の荒々しい海岸線が織りなす雄大な景観が、「行ってみたい」という支持を集め1位となりました。出雲大社と合わせて訪れる観光客も多いです。
