長期休みに行きたいと思う「佐賀県の温泉地」ランキング！ 同率2位「武雄温泉」「古湯温泉」を抑えた1位は？
長期の休暇は、心に残る思い出を作る絶好のチャンスであり、旅先を選ぶ時間も醍醐味の一つです。今の季節ならではの美しい景色と、温かいおもてなしを堪能できる人気の温泉地を、あなたの旅の候補としてご覧ください。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、長期休みに行きたいと思う「佐賀県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：武雄温泉／48票佐賀県武雄市にある武雄温泉は、約1300年の歴史を持つ名湯です。特に朱塗りの楼門がシンボルで、竜宮城を思わせる美しい建築が見どころ。泉質は弱アルカリ性の単純温泉で、肌に優しく疲労回復に効果があるとされています。周辺には武雄の大楠などの自然や武雄市図書館などのモダンな施設もあり、多様な楽しみ方ができます。
回答者からは「楼門がシンボルの武雄温泉は歴史的な趣があり、文化財を眺めながら温泉に浸かれる特別感があります。泉質は肌をすべすべにすると評判で、美肌の湯として女性にも人気です。長期休みなら温泉と周辺観光を組み合わせて楽しめる点が魅力です」（40代男性／北海道）、「透明で柔らかな湯ざわりなので」（40代男性／東京都）、「泉質は肌にやさしく、疲労回復やリラックスに向いていて、長く滞在して癒されやすいから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
同率2位：古湯温泉／48票佐賀市富士町にある古湯温泉は、清流嘉瀬川のほとりに湧く山あいの温泉地で、その名の通り古い歴史を持ちます。別名「ぬる湯」としても知られ、ゆっくりと長時間入浴することで体の芯から温まるのが特徴。泉質は単純弱放射能温泉で神経痛やリウマチに効能があるとされ、静かで落ち着いた雰囲気の中で湯治が楽しめます。特に夏はぬる湯が心地よく、避暑地としても最適です。
回答者からは「前に行って本当にのんびりしている場所だからです」（40代女性／東京都）、「古き良き和風な温泉地で長期休みに癒されたいから」（20代男性／埼玉県）、「脊振山地に囲まれた、ぬるめの湯が特徴の湯治場。静かな環境で、ゆっくりと湯に浸りたい」（30代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
1位：嬉野温泉／131票佐賀県嬉野市に位置する嬉野温泉は、島根県の斐乃上温泉、栃木県の喜連川温泉と並び「日本三大美肌の湯」の一つに数えられる名湯です。泉質は重曹泉で、とろみのある湯が特徴。入浴後はお肌がツルツルになると評判で、特に女性からの人気が高いです。また、温泉水を使った名物の「湯豆腐」も人気で、温泉とグルメの両方を楽しめます。春には桜、秋には紅葉と、四季折々の風景も魅力的です。
回答者からは「温泉と温泉街のグルメを堪能したいから」（50代男性／東京都）、「日本三大美肌の湯として知られており、肌がすべすべになる泉質が魅力です。温泉街も整備されていて散策が楽しく、長期休みに滞在しても飽きないと思います」（40代男性／北海道）、「嬉野温泉は日本三大美肌の湯の一つで、トロリとした泉質が肌をしっとり整えてくれます。温泉街には老舗旅館や足湯スポットがあり、散策しながら温泉文化を楽しめるのも魅力です。長期休みに訪れれば、心身ともにリフレッシュできそうです」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)