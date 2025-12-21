RIZINガール2026に就任したタレントの橘和奈（たちばな・あいな）さんが、ヤンマガWeb新シリーズ『働くお姉さん』第2弾（講談社）に再登場しました。前回好評を博したキャビンアテンダント（CA）姿に続き、今回は出勤スタイルや黒ランジェリー姿を披露しました。



【写真】お団子ヘアのCA姿がキュートな橘和奈さん

「働くお姉さん」は、「社会人として働いていた彼女たちの姿をのぞいてみたい」という読者の声に応える形でスタートしたシリーズ。大手航空会社でCAとして勤務していた経歴がある橘さん。第二弾となる今回は、黒ランジェリー姿など読者の妄想が膨らむ仕上がりとなっています。出勤姿は、2000年代にヒットしたドラマ「やまとなでしこ」を彷彿とさせる雰囲気です。第二弾ではさらに、世界観を拡張するコンセプトムービーも配信され、ミニドラマ形式の表現にも挑戦しています。



【橘和奈さんプロフィール】

たちばな あいな 1999年2月22日生まれ。福島県出身。T170 B88・W59・H89 客室乗務員として勤務した後、2023年4月に芸能界デビュー。現在はタレント、俳優、MCとして活動するほか、地元福島県の復興支援プロジェクト『HAMADOORI13』のPRリーダー、メタバースプロジェクト『元素騎士』の公式アンバサダーを務めるなど、多方面で活躍中。RIZINガール2026にも就任した。X（@_aina222）Instagram（@a_i_n_a_222）