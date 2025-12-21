定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、香川銀行 セルフうどん支店の 「超金利トッピング定期預金」（1年・金利1.00％、税引前）は注目度の高い商品です。50万円を1年間預けると、利息はいくらになるのかシミュレーションしてみました。※サムネイル画像：PIXTA

写真拡大

Q. 金利1.00％の、香川銀行セルフうどん支店「超金利トッピング定期預金」に50万円を1年間預けたら利息はいくら？

「金利1.00％の、香川銀行セルフうどん支店の『超金利トッピング定期預金』が気になっているんですが、50万円を1年間預けたら利息はいくらになりますか？」（匿名希望）

A. 年1.00％なら税引前の利息は5000円、20.315％の税金を差し引いた後の利息額は約3985円です

定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、香川銀行セルフうどん支店の「超金利トッピング定期預金」（1年・金利1.00％）は注目度が高い商品です。メガバンクの1年もの定期預金の金利が年0.275％であることを踏まえると、相対的に魅力的な水準と言えます（いずれも、2025年12月1日時点の金利）。

では50万円を1年間預けた場合、利息はどのくらいでしょうか。年1.00％なら、税引前の利息は5000円、20.315％の税金を差し引いた後の利息額は約3985円です。

メガバンクの定期預金（年0.275％）だと税引前1375円、税引後で約1097円なので、約3〜4倍の差が生まれます。

最低預入金額は、10万円から

香川銀行セルフうどん支店は、香川県高松市に本店を置く香川銀行のネット支店です。実店舗を持たない分、本支店の窓口で取り扱う定期預金よりも好条件の商品が提供されています。

特におすすめなのが「超金利トッピング定期預金」です。おトクな金利が設定されており、最低預入金額も10万円からと気軽に始められる定期預金となっています。なお、1人当たり100万円まで、期間は1年、一括預入のみという制限が設けられています。

定期預金は、預金保険制度により1000万円までの元本とその利息が保証されており、着実に資産を運用できる商品です。ただし、途中で解約すると適用金利が大幅に下がってしまうので、当面使う予定のないお金を預け入れるようにしましょう。
(文:All About 編集部)