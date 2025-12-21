ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢35ºÐº¹à²Ä°¦¤¤¸åÇÚ½÷Í¥á¤È¥ß¥»¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÁø¶ø¡ª¡Ö°Õ³°¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ï¡¼¡¼¡¼¡¼¤ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Öµ®½Å¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¤Î2S¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö¤À¡¼¤ì¤À¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡Ä
¡¡²Î¼ê¡¦ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò(75)¤¬¥é¥¤¥ÖÀè¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òSNS¤ÇÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡20Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÏ¢Â³Åê¹Æ¡£
¡¡½é²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö°Õ³°¤Ë¤â¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ë»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë²ñ¤¨¤Æ¡¢¹¬¤»ÇÜÁý¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ(50)¤ÈÎëÌÚÎ¼Ê¿(42)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È1¿Í¡¢¤¤¤ë¤è¡Á¡¢¤À¡¼¤ì¤À¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢½÷Í¥¡¦°½À¥¤Ï¤ë¤«(40)¤È¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦°ìËç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·àÀµ²òá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµ®½Å¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ï¡¼¡¼¡¼¡¼¤ª¡ª¡ª¡ªÆ±¤¸¤â¤Î¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤ì¤Æ¹¬¤»‼¡×¡Ö°Õ³°¤Ê2¡¼¥·¥ç¥È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ï¤ë¤«¤Á¤ã¤ó¤âµï¤¿¤Î¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£