¡Ö¤¿¤ÞÍö¥Ã¥¹¡×°ËÆ£Íöà°ËÆ£Íö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªÃãÌÜ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Á¡×¡Ö£Ô¥·¥ã¥Ä¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×
àÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬á¤È¥í¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÊÂ¤Ö
¡¡²Î¼ê¤Î°ËÆ£Íö(70)¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤È¤Îà2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡¡¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥Õ¥ì¥¢¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤Î²£¤Ç¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¹õT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÊÂ¤Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡19Æü¤ËÆ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼Ä¾Á°¤Î1Ëç¤Ç¡¢SNS¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¡£µã¤¤¤¿µã¤¤¤¿(µã¤¯¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡×¡Ö¼ÞÇ®¤Î¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤È¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö£Ô¥·¥ã¥Ä¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Á¡×¡Ö¤¿¤ÞÍö¥Ã¥¹¡×¡ÖÍö¤µ¤ó¤ÈÍö¤µ¤ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÀ¸¤¿ÀÍÍ¤Î²Î¤¦²ñ¤Ë¹Ô¤±¤ë2ÅÙÌÜ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£