大阪の夜を光で彩る「JRA ILLUMINAITION by Hanshin Racecourse」の点灯式が21日、KITTE大阪・サンクンガーデンで行われ、ゲストとしてフリーアナウンサーの森香澄（30）が登壇。2026年に挑戦したいことを明かした。

テレビやイベント、そしてスポーツ紙でもレース予想するなど競馬好きな森らしく、夏の名物レースに例え「一瞬で駆け抜けました。1分もないです（笑い）。体感それぐらい。ありがたいことに作品も続けて入らせてもらって、バラエティーもイベントもたくさん呼んでもらったので、いろんな人に感謝していたら1年が終わっていました。びっくりしました。（自分自身の）レース内容は非常に充実していました」と今年を総括しイベントを盛り上げた。

さらに、この時期恒例のクリスマスの予定についても「（24、25日とも）残念ながらお仕事です」とニッコリ。来年チャレンジしてみたいことも聞かれ「私の周りが結婚ラッシュで、友達がほとんど結婚して…みんなハネムーンに行っているんですよ。SNSが海外の画像だらけでうらやましくて。友達がスイスに行っているんですけど（画像が）アルプスの少女ハイジみたいな大自然。私は東京出身で、ずっと都心にいると自然に触れることがなくなってしまうので、1回スイスに行ってデジタルデトックスしたいなと思っています」と喜怒哀楽を表情で素直に表現し、会場に駆け付けたファンを魅了した。

当イルミネーションは競馬未経験層をメインターゲットに、競馬場自体をレジャー施設として認知されることが目的。「幼い頃に物語の中で見た馬のいる風景」をテーマにファンタジーな世界観でイルミネーション空間を演出する。開催期間は21日から25日まで。