◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねたフィギュアスケート全日本選手権の女子フリーが21日に行われた。

ショートプログラム（SP）で8位発進となった北京五輪団体銀メダルの樋口新葉（24＝ノエビア）は今季限りでの引退を表明しており、最後の全日本でファンに“感謝”を伝えた。

冒頭の3回転トーループでは体勢を崩したが、3回転ルッツは着氷。3回転ループ、3回転サルコーも決めるなど力を発揮した。今季初めてとなる3連続ジャンプも見せるなど「今できることを」という全力で舞った。

最後は氷上で大の字になるほど全力を尽くし、会場からは割れんばかりの拍手。キス＆クライでは涙を流しながら、拍手に手を振った。

フリーで133.59点、合計203.06点のスコアを確認すると、涙を流しながらも喜んだ。

SPでは3回転サルコー―3回転トーループを決め、後半の3回転ルッツも着氷。全日本では過去に表彰台に6度乗ったことがある樋口に対して、会場から大きな拍手がわき起こり、樋口も笑顔を見せた。SPの69.47点は今季ベストだった。