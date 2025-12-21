◆ラグビー リーグワン第２節 神戸２８―２３三重（２１日、三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿）

ラグビー・リーグワンの第２節が行われた。神戸が三重との接戦を制し、今季初勝利となった。

大雨の中試合が行われ、神戸にハンドリングエラーが相次いだ。そのたびに三重がＰＧで得点を重ねた。前半２３分にＷＴＢ植田和磨が得点したが、７―１２とリードを許したまま試合を折り返した。

ハーフタイムで「神戸らしいアタックを」と再認識し、後半からはチームが勢いづいた。フッカーのアッシュ・ディクソンとフランカーのティエナン・コストリーの連続トライで逆転し、流れをつかんだ。同１９分、ロックのブロディ・レタリック主将がさらに得点を奪い、２８―２３でリードを守り切って試合を終えた。

この日は両チームに２度シンビン（一時退場）が出される展開となった。自身も一時退場となったＣＴＢ李承信主将は「規律のところでは自分もシンビンをもらってしまいましたし、前戦から反則を犯して流れを渡してしまう場面が多い。一人一人の意識を改善できるようにしたい」と厳しく振り返った。