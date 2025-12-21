ゆきぽよ「フィリピンには親戚がいっぱい」親戚集結ショット＆美ボディ輝くビキニ姿披露「貴重な写真」「ヒップラインが神」と反響
【モデルプレス＝2025/12/21】タレントのゆきぽよが12月20日、自身のInstagramを更新。親戚たちに会いに訪れたフィリピンでのビキニショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳ギャル「圧巻のプロポーション」美ボディ開放のビキニ姿
ゆきぽよはマニラの位置タグをつけ複数の写真を投稿。「フィリピンには親戚がいっぱい みーんなゆきの家族」とつづり、親戚たちとの集合写真などを公開している。また、モスグリーンのビジュー付きのビキニを身に着けたショットも披露し、美しいボディラインが際立っている。
この投稿には「どれも貴重な写真」「ヒップラインが神」「圧巻のプロポーション」「ビキニがすごくお洒落」「ドキッとするほど美しい」「スタイルレベチ」「家族写真にほっこり」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
