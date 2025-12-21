「包帯さやかデザイン的に好き」「ここでマギカちゃんが登場するパターンだな」最新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』予告映像第2弾解禁
2026年2月公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』予告映像第2弾と場面カットが解禁となりました。
本日2025年12月21日に『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語」TV Edition』最終話の放送を終えた「魔法少女まどか☆マギカ」。
2026年2月公開予定の最新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の本編カット・セリフを使用した予告映像第2弾が解禁！
2011年にTVシリーズとして放送され、大きな話題となった「魔法少女まどか☆マギカ」。
監督の新房昭之氏、脚本の虚淵玄氏（ニトロプラス）、キャラクター原案の蒼樹うめ氏が作りだす、かわいらしい少女たちの日常、先の読めないスリリングな展開、少女と魔法少女が暮らす世界観。
アニメーション制作を手掛けるシャフトの映像表現と、異空間設計を担当した劇団イヌカレーのアバンギャルドなビジュアル、音楽を受け持つ梶浦由記氏のドラマチックなBGM。
『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語」TV Edition』でも再びその魅力を広く知らしめました。
そして2026年、ファン待望の完全新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の公開が決定。新房昭之×虚淵玄（ニトロプラス）×蒼樹うめ×シャフトによる「叛逆の物語」の正統なる続編――そして、新たな始まりとなります。
「私が知らない魔法少女」
意味深なセリフが散りばめられた第2弾予告映像が公開され、
・この時を待ってた
・杏子の三つ編みが可愛すぎるしなぎさが沢山動いて出てくるのが嬉しい！
・虚淵さんがインタビューでさやかは孤独のヒーローみたいな活躍するって言ってたけどあながち間違いじゃなさそう
・キュウベェいないのなんか不穏やな…
・包帯さやか、けっこうデザイン的に好き。
・クマ耳マミかわええ
・キャラデザかわえええええ！！
・ここでマギカちゃんが登場するパターンだな(適当)
など期待のコメントが多数寄せられています。
・『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』予告第2弾
https://youtu.be/B1YTdDt49lE
作品情報
タイトル
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉
公開時期
2026 年 2 月
スタッフ
原作 :Magica Quartet
総監督 :新房昭之
脚本 :虚淵玄(ニトロプラス)
キャラクター原案 :蒼樹うめ
監督 :宮本幸裕
キャラクターデザイン :谷口淳一郎
異空間設計 :劇団イヌカレー(泥犬)
音楽 :梶浦由記
アニメーション制作 :シャフト
配給 :アニプレックス
キャスト
鹿目まどか :悠木 碧
暁美ほむら :斎藤千和
巴 マミ :水橋かおり
美樹さやか :喜多村英梨
佐倉杏子 :野中 藍
百江なぎさ :阿澄佳奈
キュゥべえ :加藤英美里
（C）Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project