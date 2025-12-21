義実家への帰省が迫ってくると、だんだん元気がなくなってくる女性も多いのではないでしょうか？ 特に年末年始の帰省は、お手伝いすることが多く気疲れしますよね。人使いの荒い義母だとストレスが溜まってしまいますが、予想外の展開になることがあるようで……？ 今回は、人使いの荒い義母が恥をかいた話をご紹介いたします。

ご近所さんは見た

「年末年始に義実家に帰省すると、家の大掃除をさせられるんです。義母はこたつでぬくぬくしながら『次はキッチンね』『庭掃除もやってちょうだい』と指示を出すだけ。そんな義母にイライラしつつ、庭の落ち葉を集めていたら、近所の人が通りがかって『あなたはお嫁さん？』『大変ね、こんな寒い中お掃除して』『奥さんは体調でも悪いの？』と聞かれたんです。私が一人で掃除をやっていることを伝えると『まぁ！ それって立派な嫁いびりじゃないの』『あなたも従うんじゃなくて嫌なことは嫌って言うのよ』と言ってくれて、ジーンとしちゃいましたね。

そして年が明けて日常に戻ったある日、義母から電話がかかってきて『もううちで掃除をやらないでちょうだい！』と言われました。どうやら『嫁いびりをする義母』という噂が町内に広まったらしく、義母は恥をかいて肩身の狭い思いをしているのだとか。おそらくあのとき声をかけてくれたご近所さんが、ほかの人に話してくれたのでしょうね。あれだけこき使っておいて、自分の立場が悪くなったらこれだから、なんて自分勝手な人なんだろうとあきれました。でもご近所さんのおかげで大掃除を頼まれることはなくなり、今はストレスフリーです！」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ お嫁さんをこき使ったバチが当たったのでしょうね。頑張りを見てくれている人はいるということがよくわかります。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。