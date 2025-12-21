¡ÚM¡Ý1¡Û¾Ð¤¤ÈÓÅ¯É×¡¢°ø±ï¤ÎÁÆÉÊ¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÅÅÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡Ä¡×¥Ü¥±ÅÝ¤¹¡¢¿³ºº°÷¥Ð¥È¥ëÅ¸³«Ãæ
Ì¡ºÍÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×·è¾¡¤¬21Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ç¸á¸å6»þÈ¾¤«¤éÁ´¹ñÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¡Ê50¡Ë¤¬¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ËÁÆ¬ÉôÊ¬¤Î¿³ºº°÷¾Ò²ð¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE W 2025¡×¤Ç·ã¿É¤ÎÄ¹¼Ü¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Å¯É×¤Ï9¿ÍÃæ6ÈÖÌÜ¤ËÅÐ¾ì¡£MCº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é1¿Í½ÐÈÖÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Å¯É×¤Ï¡ÖÏÃÂê¤Î¿Í¡ª¡¡º£¡¢ÃíÌÜ¤Î¿Í¡ª¡¡°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜ¤Î¿Í¡ª¡¡¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ËÍ¤Î¤³¤È¤·¤«½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤ÏËÍ¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Í¥¿¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¡£ËÍ¤Î¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¨¤¨¤ó¤Ç¡£¤¼¤Ò¥Í¥¿¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤«¤é¡Ö1¿Í¤À¤±¤É¤¦¤Ç¤â¤¨¤¨¤È»×¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
Å¯É×¤Ï¡Ö¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¡ËÉðÃÒ¤¯¤ó¤È¡Ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡Ë¤¯¤Ü¤¿¡Ê¤«¤º¤Î¤Ö¡Ë¤¯¤ó¤¬ËÍ¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¸À¤ò¡Ä¡×¤È¥Ü¥±¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤«¤é¡Ö°ã¤¦°ã¤¦¡×¤È»°¤¿¤Ó¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÅ¯É×¤Ï¡ÖÁÆÉÊ¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¯¤Ü¤¿¤ÈÉðÃÒ¤¬²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¤¤ä°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿³ºº°÷¤Ïº£Ç¯¤â9¿Í¡£³¤¸¶¤ä¤¹¤è¡¡¤È¤â¤³¤Î³¤¸¶¤È¤â¤³¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£µ±´ð¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¶ð¾ì¹§¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡¢¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡¢¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ·ò»Ê¡¢ÃæÀî²ÈÎéÆó¡Ê53¡Ë¤Î9¿Í¡£
ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖTHE W¡×¤Î½é¿³ºº°÷¤Ç¡Ö1ÉÃ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤Âç²ñ¡×¤Ê¤É·ã¿É¿³ºº¤òÄ¹¼Ü¤Ç¹Ô¤¤¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Å¯É×¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎFMÂçºå¡ÖÀÖmaru¡×Æâ¤Ç¡ÖÁÆÉÊ¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¿³ºº°÷¤â¤¦ÃÇ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ï19Æü¸á¸å¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¤ÇÅ¯É×¤ËÈ¿ÏÀ¡£¡Ö³Î¤«¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ã»¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¾¯¤·¡¢È¿¾Ê¤â¤·¤«¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¿¾Ê¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£È¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö·ëÏÀ¡¢²¿¤¬¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢°¤Ê¤¤¤ä¤ó¤±¤Ã¤Æ¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¡¢³Ê¹¥°¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê·Ý¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È»þ´Ö¤ò¤¸¤ã¤¢30ÉÃÅÏ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¤¦¡¼¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥µ¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¤ä¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ï19Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¤âÅ¯É×¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¡¢¹¥¤¤ä¤Ç¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²¶¤âÀäÂÐ¤ËÅ¯É×¤µ¤ó¤ÎÊÖ»öÍß¤·¤¤¤·¡£¼¡¤Ë²¶¤¬²¿¤Æ¸À¤¦¤«¤â¡¢²¶¤¬³Ú¤·¤ß¤ä¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
·è¾¡¤Ï¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¥è¥Í¥À2000¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¤á¤¾¤ó¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤Î9ÁÈ¤Ë¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£