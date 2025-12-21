ラ・リーガ第17節

海外サッカー、スペイン1部レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英が現地20日、ラ・リーガ第17節の敵地レバンテ戦で先制ゴールを決めた。直後に見せた行動に、ファンから「いろんな思いのこもったポーズだなー」「特別だったのかな」と注目が集まった。

前半アディショナルタイム。左サイドからMFゴンサロ・ゲデスがあげたクロスに、右サイドから走り込んだ久保が頭で合わせた。開幕節以来、16試合ぶりの今季2点目。直後に敵地に集まったソシエダサポーターのもとに駆け寄り、両手を合わせて“謝罪ポーズ”を見せた。

スポーツチャンネル「DAZN」ジャパンの公式Xが「日本の至宝が復活の一撃」「待ち望んでいたサポーターへ感謝を伝える」などと記して映像を公開。X上のファンからは様々な声があがった。

「感謝というより『待たせてゴメン』って感じ」

「まさかのヘディング」

「タケのヘッドはかなり貴重ですね」

「サポーターへの気持ち」

「待たせてごめん。と 応援ありがと。と いろんな思いのこもったポーズだなー」

「タケくんいつものじゃないんだ なにか特別だったのかな」

久保のヘディング弾で先制したソシエダだったが、後半アディショナルタイムに痛恨のPK献上で同点に追いつかれ、1-1のドローとなった。



（THE ANSWER編集部）