「小さめバッグ探してる」→【ZARA】が正解かも！ センス抜群♡「バケットバッグ」

センスのよさが伝わりそうな小さめバッグを、コーデの仕上げに効かせるなら【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。今回紹介するのは、アクセ感覚で投入すれば一気にセンスを高めてくれそうなミニバケットバッグです。冬コーデにマンネリを感じた時やちょっとしたお呼ばれに、ぜひ取り入れてみて。

端正な表情とさりげないデザインがマッチ

【ZARA】「メタリックリング付きミニバケットバッグ」\4,190（税込・セール価格）

フロントにあしらわれたメタリックリングが、ミニマルな佇まいに上品なアクセントを添えるバケットバッグ。ツヤ感のあるレザー調素材で、持つだけでお出かけ気分を高めてくれそうです。さりげなく効かせたステッチやベルトデザインの持ち手など、細部まで抜かりないルックスも魅力。ショルダーストラップ付きの2WAY仕様だから、気分やシーンに合わせて使い分けできるのも嬉しいところです。

お呼ばれシーンにもピッタリな華やかデザイン

【ZARA】「刺繍入りミニバケットバッグ」\9,510（税込・セール価格）

繊細な刺繍と輝くメタルアップリケが目を引く、アクセサリー感覚で持ちたいミニバケットバッグ。立体感のある装飾が重なっていることで、コーデにも奥行きが生まれそうです。持ち手もおしゃれだから、お呼ばれの日など特別感のある着こなしを楽しみたい日にもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M