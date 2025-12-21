全日本選手権最終日

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は21日、東京・代々木第一体育館で行われた。今季限りでの現役引退を表明している三原舞依（シスメックス）は、女子フリーで127.86点をマーク。合計190.63点とし、最後の全日本を終えた。

演技を終えた三原は、しばらく立ち上がれなかった。降り注ぐ大歓声の中、視界がにじむ。「自分でもびっくりするくらい涙が込み上げてきた。上の方まで皆さんが拍手してくださっているのが見えて。『温かいな、幸せだな』って思いました」。万感の全日本ラストダンスだった。

ジャンプを次々に決め、伸びやかなスケーティングで会場を魅了。「小さい頃からテレビで見ていた憧れの舞台。11度も出られると考えてもいなかったけれど、最後にもう一度みなさまの前で演技できて嬉しい」。キス＆クライでは笑みも浮かんだ。

開幕前日の18日、今季限りでの現役引退を表明。病気や体調不良など数々の困難に立ち向かい、四大陸選手権2度制覇や2022年にはグランプリファイナルも制した。記録と記憶を刻んだ26歳は、国内最高峰のリンクに別れを告げた。

今後については「『ありがとうございます』という思いを、これからのスケート人生で込めていきたい」と話した。スケート人生の第2章でも、三原はファンを魅了し続ける。



