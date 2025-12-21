最終未来少女が、新曲「Love Love Re:boot」（読み：らびゅ らびゅ りぶーと）を、2026年1月14日に配信リリースすることが決定した。

「Love Love Re:boot」は、TikTok累計6億再生超などSNSで大きな盛り上がりを見せた「AI SEE CHAT」に続き、AIの女の子をテーマにつくられた“AIドルソング”で、Ten / Yuika / Luunaによる現3人体制初の新曲となる。

作編曲・浅野尚志、作詞・nobara kaedeと強力なクリエイター陣によって制作された本楽曲では、「AIの女の子が人間の温度に触れ、スリープしていた感情が再起動していく物語」が描かれる。

雪をかぶった顔でこちらを見つめるメンバーが印象的なジャケット写真と、MIN costumeが手がけた純白の衣装に身を包んだ新たなアーティスト写真も公開。

さらに、1月9日に開催されるワンマンライブ＜最終未来少女 -RE:TRIΔNGLE- at Zepp Shinjuku＞の翌日1月10日0時からは、TikTokで一部先行配信がスタートする予定だ。

「Love Love Re:boot」

2026年1月14日(水)配信開始 ※1月10日(土)TikTokで一部先行配信開始

[作編曲] 浅野尚志 [作詞] nobara kaede

＜最終未来少女 -RE:TRIΔNGLE- at Zepp Shinjuku ＞

[日時] 2026年1月9日(金) 開場17:15 / 開演18:00

[会場] 東京・Zepp Shinjuku

[詳細] https://www.saishumiraishoujo.com/news/36c51ac5-e5a7-4070-bc74-88c9ed134e8b