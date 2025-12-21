NHK大河「べらぼう」に出演していたモデルで女優の冨永愛(43）が20日、自身のインスタグラムを更新。妊娠を発表した。



「いつも温かい応援をありがとうございます。」と書き出し、「このたび、俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。」と投稿。「⼾惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております。」と記した。



続けて「年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた⽅々にのみお伝えしてまいりましたが、さまざまな場⾯でお気遣いをいただくことも多くなり、このような形で皆さまにご報告させていただくことにいたしました。」と胸の内を明かし、「今後につきましては、どうか静かに、温かく⾒守っていただけましたら幸いです。 冨永愛」とした。



冨永は2004年10月にパリ在住の日本人パティシエと結婚。2005年３月に現在モデルの章胤を出産したが、2009年4月に離婚している。



お相手の山本は1986年1月23日生まれの39歳。東京都出身。映画「火の華」で主演を務めている。



（よろず～ニュース編集部）