俳優コリー・フェルドマンが、2010年に38歳で他界したコリー・ハイムさんから不適切なアプローチを受けていたという。1987年の『ロストボーイ』で共演したハイムから、性的な誘いを受けたとフェルドマンが明かした。



【写真】『ロストボーイ』『ルーカスの初恋メモリー』などで活躍したコリー・ハイムさん

新ドキュメンタリー『Corey Feldman vs The World』でフェルドマンはこう話す。「一緒に『ロストボーイ』に出演した時、コリーから『ちょっと悪ふざけしよう』と言われた。だから僕は『どういう意味？』と尋ねたんだ」



すると、ハイムは「この業界の人たちがやること」と答えたそうで、「ほら、互いに」と具体的に言われたため、フェルドマンは驚き、「何の話をしてるんだ？」と言ったところ、「チャーリー（シーン）がいいって言ってたよ」とハイムは答えたという。



フェルドマンは以前、1986年の『ルーカスの初恋メモリー』で共演したチャーリー・シーンを性的暴行で告発していたが、チャーリーはその事実を否定している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）