»ù¶Ì¹ä¤¬°ÛÎã¤È¤Ê¤ë2ÅÙÌÜ¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡¡º£µ¨³«ËëÁ°¤Ë°úÂàÅ±²ó¢ªÌ¾¸Å²°¤ËÅÅ·â²ÃÆþ
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¬12·î21Æü¡¢GK»ù¶Ì¹ä¤¬¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»ù¶Ì¤Ïºòµ¨½ªÎ»¸å¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢º£µ¨³«ËëÁ°¤ËÌ¾¸Å²°¤ØÅÅ·â²ÃÆþ¡£2ÅÙÌÜ¤Î¸½Ìò°úÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß37ºÐ¤Î»ù¶Ì¤Ï2010Ç¯¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°¦É²FC¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¢FCÅìµþ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤ËÉé½ý¤Ë¤è¤êGK»ö¾ð¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¤Ë°úÂà¤òÅ±²ó¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ2ÅÙÌÜ¤Î¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡»ù¶Ì¤Ï¡Ö°ìÅÙ°úÂà¤ò¤·¤Æ¤«¤éºÆ¤Ó¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤ë·èÃÇ¤ò´Þ¤á¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿16Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥íÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡»ù¶Ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ò°úÂà¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¤´Ö¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´î¤Ó¡¢¶ì¤·¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ÎºÇ¹â¤ÎÃ£À®´¶¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¶¦¤ËÆ®¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÅÙ°úÂà¤ò¤·¤Æ¤«¤éºÆ¤Ó¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤ë·èÃÇ¤ò´Þ¤á¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿16Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤¿¤À¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯Á°¤Ë¿Ê¤ßÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë