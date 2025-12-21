女子ゴルフの渋野日向子（27＝サントリー）が主催する「渋野日向子杯 第4回岡山県小学生ソフトボール大会」の決勝大会が21日、岡山県・倉敷スポーツ公園で行われた。

恒例となった渋野が投手を務める始球式。21年東京五輪のソフトボールで金メダルを獲得した原田のどかさん（34）と真剣勝負は過去3年全勝だった。この日はカウント2―2で迎えた5球目を柵越え左中間に運ばれた。マウンド上の渋野は打たれた瞬間は頭を抱えたものの、「打ってもらえて嬉しかった」と、笑顔で原田に拍手を送った。

ソフトボールは、8歳からゴルフと並行して励んだ競技。この日は点差がついても諦めずにプレーする小学生を見て「涙が出そうな瞬間があった。最後まで諦めない気持ちが凄く伝わった。もう諦めるわけにはいかない」と決意を示した。

今季は年間ポイントランクは104位に沈んだ。最終予選会に挑戦し、24位で通過。限定的ではあるが、来季の出場資格を確保した。「あっという間に5年。アメリカに主戦場を移してから、まだ1勝もできていない悔しさもある。自分はこんなもんじゃないって思っている。もっともっと変われるし、もっともっと強くなれるっていうのが今の原動力。応援してくれてる人たちを悲しませるわけにはいかないので、もう勝つしかないです」と力強く言った。