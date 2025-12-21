11月に一般男性との結婚を発表したPerfumeあ〜ちゃん（36）が、21日放送のTOKYO FM「きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter＃0」（日曜午後12時30分）に出演。今月31日をもって「コールドスリープ」としてグループ活動を休止するにあたり、挑戦してみたいことを明かした。

パーソナリティーのきゃりーぱみゅぱみゅ（36）が「あ〜ちゃん、コールドスリープをすると言った時にMCでも『ちょっとイメチェンしたりとか、バージョンアップして帰ります』とか言ったりしてたけど、コールドスリープ中に、挑戦してみたいこととか、イメージみたいなのってあったりする？」と質問。

あ〜ちゃんは「そういう日を過ごしたことないから、どーやって考え始めればいいかがマジで分かんなくて。未知過ぎて」とし、「でもなんか献血とかしてみたい」と明かした。

きゃりーが「えー、すごーい！！」と驚くと、「献血センターいつも行くけど、名前とかすごい書いたりとかして、『あ〜ちゃんの字だ』とかさ…。新宿とかでやるときに、そういうふうになって変に気つかわせたり、変なこう…なったりとかよくないと思うから、ちら〜っと見るけど、いつもできなかったりとかして。それを母とかが『献血しに行ってくる』とか、よく言う人で、良く行くんよ。それで卵とかもらって帰ったりとか、ラップとかもらって帰ったりとかしてて、いいなーって。人のためにもなって、お礼にラップもらえるのいいなーって思ってたんよ。そういうのとかもやってみたい。マジでやったことないから、献血センターに…」と明かした。

そして「自分が働かなくなるって何かいいのかな？みたいな。世間様に何かしなくていいのかな？って、なんか気になる」と打ち明けると、きゃりーは「いいんだよ。でも、そうやってプライベートで献血したりはね、人のためにもなるし、ステキ〜」と伝えた。