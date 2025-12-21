2025年12月22日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
心のバランスが不安定に。好きなことに没頭するのがおすすめ。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
考えを上手に伝えられないかも。言葉の限りを尽くそう。
10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
慌てるとミスにつながる予感。外出の際は15分のゆとりを持つこと。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
家族との関係がギクシャク……。慌てず冷静に対応しよう。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
何事も遊び感覚でやるとうまくいく日。気楽にトライを！
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自分勝手な思い入れはNG。誰にでも公平な態度で接してみて。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
人の顔色をうかがう必要はなし。自分のペースで進んでいこう。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
人付き合いに対して神経質になるかも。もっと気楽に構えてOK。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
友好的なムードでいっぱい。楽しい話題を提供すると、人気運もアップ。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
どんな場面でも冷静さをキープすれば、運気は好調な1日に。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ポジティブな言動を心掛けよう。思わぬチャンスをゲットできるはず。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
やりたいことが実現する吉日。タイミングを逃さないで！
