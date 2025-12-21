久保建英、ヘディングで今季2点目　ゴール後の”謝罪”にも現地注目「意図は明らかとなっていない」

久保のパフォーマンスが注目を集めた(C)Getty Images

レアル・ソシエダの久保建英が現地時間12月20日に行われた、ラ・リーガ第17節レバンテ戦で今季2得点目をマークした。試合は1-1で引き分け、勝利こそ逃がしたもののリーグ戦での連敗は「3」でストップ。また、開幕戦以来となるゴールを挙げた直後での久保の振る舞いも注目を集めた。

【動画】久保建英の今季2点目は意外なヘディング弾！「謝罪する仕草を見せた」と評されたゴール後の映像も併せて見る

スコアレスのまま迎えた前半終了間際の46分、中盤でボールを奪ったレアル・ソシエダはそのまま攻め上がり、左サイドからゴンサロ・グエデスがゴール前へクロスを放り込むと、これに久保が反応。相手ディフェンスをかわしフリーの状態からジャンプしてボールを頭でとらえ、ゴール反対サイドへと流し込んだ。

貴重な先制ゴールを決めると、久保は敵地スタジアムに訪れた、レアル・ソシエダサポーターが埋めるスタンド席に駆け寄り、両手を合わせるポーズをみせている。“謝罪”のジェスチャーともとれるこの動作の後も、久保はピッチ上で積極的なプレーを披露し、後半アディショナルタイムまでプレーした。

久々にゴールネットを揺らし、4試合ぶりの勝ち点獲得に貢献した久保。不振も囁かれていた背番号14にはこの試合後、現地メディアからの賛辞が送られている。