反町隆史＆松嶋菜々子、夫婦ショット公開「良い年の取り方」「松嶋さんの反町さんを見る目が微笑ましくて」
資生堂が展開するメンズ向けスキンケアブランド・SHISEIDO MEN（資生堂メン）の公式Instagramは、12月16日に投稿を更新。俳優の反町隆史さんと松嶋菜々子さんの夫婦ツーショットを公開し、注目を集めています。
【写真】反町隆史＆松嶋菜々子の夫婦ショット
この投稿にファンからは、「反町さんも松嶋さんも大好きです 素敵過ぎます！」「カッコいい」「ご結婚された当初から憧れのご夫婦です」「絵になるなあ」「良い年の取り方をしてますね」「
松嶋さんの反町さんを見る目が微笑ましくてステキすぎる」と絶賛の声が多数上がりました。
(文:勝野 里砂)
夫婦で共演同アカウントは「【今年のクリスマスギフトに】#ずっとずっといい顔で」とつづり、3枚の写真を掲載しました。1枚目は、向き合ってほほ笑み合う反町さんと松嶋さんの姿です。どちらも黒い衣装を身に着けており、スタイリッシュでありながら、夫婦ならではのおだやかな空気感も伝わってきます。
反町さんの誕生日をお祝い！同アカウントは19日に更新したInstagramで、52歳の誕生日を迎えた反町さんへ「おめでとうございます」と祝福コメントを寄せています。また、この投稿ではCM撮影のオフショットも公開しており、格好良くポーズを決める反町さんの姿が収められているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
