¥«¥º³ÍÆÀ¤Ø¡¢Ê¡Åç¤¬Ì¾¾è¤ê¡¡J3¤Ø¡©58ºÐ¤Î¸µÂåÉ½FW
¡¡J3Ê¡Åç¤¬¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¡Ê58¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬21Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë59ºÐ¤È¤Ê¤ë»°±º¤¬J¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤¹¤ì¤Ð¡¢J1²£ÉÍFC¤Ç¤Î2021Ç¯°ÊÍè¡£
¡¡02Ç¯ÀßÎ©¤ÎÊ¡Åç¤Ï14Ç¯¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Ë»²Æþ¡£DF¤ÇÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»ûÅÄ¼þÊ¿´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¡¢º£µ¨¤Ï10°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Íèµ¨Á°È¾¤ÏJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÅìBÁÈ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡»°±º¤Ï¥×¥í40Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊJFL¡Ë¤Î¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç½Ð¾ìÌµÆÀÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï15°Ì¤Ç¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ËÇÔ¤ì¤ÆÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¡£²£ÉÍFC¤«¤éÍèÇ¯1·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£