ミラノ・コルティナ五輪の代表最終選考会を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権は２１日、東京・国立代々木競技場で最終日が始まった。

ペアのフリーで、五輪出場を確実にしている長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が１４２・３９点の好スコアをマーク。国際スケート連合（ＩＳＵ）非公認ながら自己ベストを上回る合計２１５・３０点で優勝を果たした。三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は三浦の脱臼の影響で、棄権した。

絶対王者の「りくりゅう」こと三浦、木原組が棄権したペアで頂点に立ったのは、２０２３年に結成してから急成長を続ける長岡、森口組だ。

冒頭のリフトで長岡が空中で３回転する「トリプルツイスト」を決めた。世界の強豪と対等に戦う武器となるこの技を本格的に取り入れたのは今季から。森口は「五輪代表に選ばれるのにふさわしい演技をしたいと（２人で）話した。満足な演技ができた」と語った。

長岡は中学生の頃からペアに憧れ、りくりゅうの演技を見て挑戦を決めた。当初はリフトなど高さのある技に怖さがあったが、ペア経験があった森口に支えられて成長してきた。

今秋のミラノ・コルティナ五輪最終予選で３位に入り、日本ペアの２枠目を獲得。先輩の三浦は「友人としてもうれしい」と喜んだ。長岡、森口組は今季ＧＰシリーズ２戦ともに４位と実績も重ねてきた。憧れの存在とともに、ミラノを見据える。（岡田浩幸）