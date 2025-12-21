漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝戦が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、審査員を務めるお笑いコンビ「笑い飯」哲夫（50）が霜降り明星・粗品との“バトル”を自らいじる場面があった。

13日の「女芸人No.1決定戦 THE W 2025決勝」でも審査員だった哲夫は、その後出演したラジオ番組で次回の審査員をオファーされても「もう断ろうかな」と考えていると告白。理由に辛口審査が注目された粗品との格差を挙げ、粗品は5回もコメントを求められてたが自身はわずか2回だったと明かしていた。

これに粗品が「大した審査コメントしてはらなかったやないですか？」「ダサすぎてしんどいですよ」などと反応して“バトル”に発展。ネットニュースをにぎわせた。

この日の番組で、審査員紹介の際にMC・今田耕司が哲夫を飛ばそうとすると「話題の人！今、注目の人や！」と即ツッコミ。「ネットニュース僕のことしか書いてない」と笑わせ、「注目されるべきは僕なんかじゃなくてネタをされる方」と正論も口にした。

そして「武智くんと久保田くんが僕の審査について苦言を…そうか？言うて粗品には電話して聞いておきました。久保田と武智が何か言うてたんか？って言うたら“違います”って言われました」と明かしていた。