物価高対策として政府が自治体に配布を推奨している「おこめ券」を巡り、読売新聞が茨城県内４４市町村に取材したところ、１７日時点で「配る」とした自治体はゼロで、５市町は「配らない」と回答した。

残る３９市町村は「未定・検討中」だった。農家が多い地域では需要が見込めないとする指摘や経費率の高さを問題視する声が上がった。

政府は物価高対策などを盛り込んだ総合経済対策で、自治体向けの「重点支援地方交付金」を増額した。このうち、国民１人あたり約３０００円が食料品向けの特別加算枠とされ、使用期限付きおこめ券や商品券、電子クーポンの配布などを自治体の判断で決めることができる。

「配らない」と回答したのは古河市、つくば市、笠間市、八千代町、城里町の５市町。

笠間市は、おこめ券の代わりに、使い道を限定しない「プレミアム商品券」を来年３月から３万部発行する方針。１万円で購入して１万３０００円分として利用できるという。さらに、プレミアム商品券１万４０００部を７５歳以上の後期高齢者に支給する。

八千代町は配布しない理由について「町内ではコメの生産が盛んで、不足する声があまり聞こえてこない」と説明した。おこめ券では用途が限定されるため、古河市は「生活必需品全般が値上がりしている。商品券のようなものを配る方向で検討している」と指摘。つくば市は「経費負担もかかるので、別の方法がいいのでは」と明かした。

「未定・検討中」と回答した自治体からも、おこめ券には否定的な意見が目立った。「コメどころのため需要が見込めず、実施しない方向に傾く可能性がある」、「町内のコメ農家から反対の声が上がりそうだ」などと懸念する声が寄せられた。

県計画推進課によると、県内４４市町村に交付される重点支援地方交付金は計約２６２億６０００万円に上る。各自治体は事業計画を１月下旬までに国に提出し、３月中に交付が決定される見通しだという。同課の担当者は「各自治体の実情に合わせて事業を決めてほしい」としている。