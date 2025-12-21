結成１５年以内の漫才日本一を決める「Ｍ‐１グランプリ２０２５」決勝戦が生放送が２１日、テレビ朝日系でスタートした。

今年、注目されているのは審査員を務める笑い飯・哲夫だ。哲夫は、日本テレビ系で１３日に生放送された女芸人Ｎｏ．１決定戦「ＴＨＥ Ｗ ２０２５」でも審査員を務めたが、「霜降り明星」粗品がコメントを５回求められたのに対し、哲夫は２回しか求められなかった。これに対して哲夫がラジオで不満を口にしたところ、粗品から「ダサすぎ」と反論されたことが話題になっていた。

番組の冒頭、司会の今田耕司がそれぞれの審査員にコメントを求めた。だが、哲夫の順番にもかかわらず「フットボールアワー後藤くん」と、哲夫を飛ばそうとした。哲夫は「ちょっと、いま注目の人や！ ネットニュース、僕のことしか書いてない！」と大声で話した。

さらに「注目されるべきは、僕なんかやなくて（出場者の）ネタ。僕のことなんかどうでもええ」と話したが、今田は「１人だけどうでもええとは思わない人が見てる」と暗に粗品のことを匂わせた。これに対し、哲夫は「武智くんと久保田くんが僕の審査に苦言を？」と笑わせていた。