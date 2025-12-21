渡辺美優紀、美脚スラリのレギンス姿＆ワンショルコーデに絶賛の声「全部可愛い」「全方位スタイル完璧」
【モデルプレス＝2025/12/21】モデルの渡辺美優紀が12月20日、自身のInstagramを更新。様々なコーディネートでのショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元NMBメンバー「スタイル完璧」美肩チラリのニット姿
渡辺は「12月、いろいろ」とつづり、様々な写真を投稿。街角でドリンクを楽しむ姿や、カフェで茶目っ気たっぷりのポーズを取ったショットなどとともに、スラリと細い脚が際立つトレーニング中のレギンス姿や、美しい肩のラインが引き立つ赤いワンショルダーのトップス姿などを披露している。
この投稿に、ファンからは「全部可愛い」「全方位スタイル完璧」「いつも笑顔が輝いてる」「私服全てがお洒落」「コーディネート参考になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺美優紀、美スタイル際立つコーデ複数披露
◆渡辺美優紀の投稿に反響
