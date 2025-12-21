TREASURE¡¦¥¢¥µ¥Ò¡¢ÆüËÜ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ËÍÏ¤±¹þ¤à»Ñ¤¬¡È¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÈà»á´¶¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¡ÚPHOTO¡Û
TREASURE¤Î¥¢¥µ¥Ò¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥µ¥Ò¡¢¡É¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¡É¤Ë
¥¢¥µ¥Ò¤ÏºÇ¶á¡¢TREASURE¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö´¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¢¥µ¥Ò¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë´ã¶À¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬¡¢¥¢¥µ¥ÒÆÃÍ¤Î¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë°ìËç¡£¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡×¡ÖÈà»á´¶¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¡Ö¥»¥ó¥¹´°àú¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥µ¥Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ëTREASURE¤Ï¡¢¸½ºßÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£º£¸å¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡Ê2026Ç¯1·î10Æü¡¦11Æü¡Ë¡¢Âçºå¡Ê2·î10Æü¡¦11Æü¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ë¡£
¡þ¥¢¥µ¥Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2001Ç¯8·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜ¡¦ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤ÏßÀÅÄÄ«¸÷¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤¢¤µ¤Ò¡Ë¡£Êì¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤¿iKON¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ö¤·¡¢2018Ç¯6·î¤ËYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2020Ç¯8·î¡¢YGÈ¯¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×TREASURE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ïºî»ìºî¶Ê¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¡ØORANGE¡Ù¡ØLOVESICK¡Ù¡ØLAST NIGHT¡Ù¡ØYELLOW¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£