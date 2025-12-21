漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。

審査員の中で注目を集めたのが今月１３日に開催された「ＴＨＥ Ｗ」での審査を巡って「霜降り明星」の粗品との“バトル”が勃発した「笑い飯」の哲夫。

９人の審査員を紹介する際、司会の今田耕司が自身を飛ばして、フットボールアワー・後藤輝基を紹介しようとすると「違う、違う！ 話題の人、今、注目の人やから！」と自分を指さして抗議。

今田が「なんか大変そうやから…」と紹介回避の理由を口にすると「ネットニュースは僕のこと書いてるでしょ。注目すべきはネタとネタをする人だけど」と哲夫。

「粗品くんにも電話で（意見を）聞いておきましたから」と“天敵”の名前を出して爆笑を誘っていた。

「ＴＨＥ Ｗ」後、「粗品の（批評の）時間はもうちょっと短くてよかった」などと発言した哲夫に対し、粗品が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「大した審査コメントしてはらなかったやないですか？ 僕の審査時間を哲夫さんに３０秒渡したとして、どうなってましたか？」などと反論して話題を呼んでいた。