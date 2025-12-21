日本テレビ系「笑点」が２１日、放送され、演芸コーナーに出演した芸人にＳＮＳが沸いている。

黒いジャケットに黒いパンツのセットアップ、シャツも黒で、ネクタイはダークパープル。髪は白っぽい金髪で、下と内側が黒髪で、タオルを巻いたぼっちキャンプのイメージとはがらりと変わった正装だ。

斜めに構えたおなじみのポーズで「ヒロシです…」と語り始めると、場内は次々と笑いが起こった。

久しぶりにネタを披露する姿を見た人も多かったようで、ネット上でも「やっぱりヒロシは面白いｗ」「十数年振りに見て声出ちゃった」「とても懐かしかったです。なんかジーンとしました」「久しぶりに拝見しましたがこの世界感が私は好きです」「ヒロシです…を年末に聞けてよかった」「つい見入っちゃった 面白いよ、ヒロシさん！ ビシッとダークなスーツを着て、立ち姿もよろしくて」「グズりかけてた１歳児、ヒロシを見て笑って手を叩いてた。ありがとうヒロシ」「バカウケしてんな」「やっぱヒロシおもろいなｗｗｗ」など反響が続々。また、ヘアスタイルから「ヒロシです ブラック・ジャックじゃ なかとです」という書き込みもあった。