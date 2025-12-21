紀ノ国屋のシャイニーバッグ新作♡光で輝くバイカラーデザイン登場

紀ノ国屋で人気のエコバッグ「シャイニーバッグ」に、光の角度でさりげなく輝く新作「シャイニーバイカラー」が登場します。12月22日（月）より一部店舗で販売開始。淡くやさしいカラーと上品な光沢が日常の装いに華やぎをプラス。裏面にはイギリスパンをモチーフにしたデザインをあしらい、ちょっとしたお出かけや普段の買い物にも便利なコンパクトサイズです♪

光で輝く♡シャイニーバイカラーの魅力



シャイニーバイカラー ピンクパール

シャイニーバイカラー イエローシルバー

シャイニーバイカラー ネイカーシルバー

新作「シャイニーバイカラー」は、光の加減でさりげなく輝く淡い色合いが特徴。街中でも映える上品な光沢感で、日常の装いに華やかさを添えます。

カラーバリエーションはピンクパール、イエローシルバー、ネイカーシルバーの3色展開。価格は各1,650円（税込）で、タテ32×ヨコ32cm、持ち手16cmと使いやすいサイズです。

裏面デザイン＆コンパクト収納で実用性も◎



裏面には紀ノ国屋のイギリスパンをモチーフにしたデザインを採用。さりげないアクセントがかわいらしさを演出します。滑らかなポリエステル素材で畳みやすく、コンパクトに収納可能。

普段のお買い物からちょっとしたお出かけまで、幅広いシーンで活躍します。税込1,650円で手軽に持ち歩ける便利なバッグです♪

紀ノ国屋のシャイニーバッグで冬のおしゃれを楽しもう♡



12月22日より紀ノ国屋の一部店舗で販売開始の「シャイニーバイカラー」は、光の角度でやさしく輝く淡い色合いとイギリスパンモチーフの裏面デザインが魅力。

コンパクトに折りたためて持ち運びも便利なエコバッグは、普段の買い物やちょっとしたお出かけにぴったり。上品な輝きで冬の装いを彩る、おしゃれなバッグです♡