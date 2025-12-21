【M-1】トップバッター、今年も波乱！まさかの結果に反響相次ぐ「アツすぎる！」
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』決勝が、21日に放送（ABCテレビ・テレビ朝日系 後6：30）。阿部詩選手による「笑神籤」で引かれたトップバッターに、SNS上でも驚きの声が広がった。
【写真たくさん】随時更新！『M-1』敗者復活の模様
阿部選手が引き当てたのは、ヤーレンズ。SNS上では「いきなりヤーレンズ！」「マジか！」「出順やば！」「アツすぎる！」などといった感想が広がっている。
4日の準決勝を経て、ファイナリスト9組が決定。豪快キャプテン、ドンデコルテ、めぞん、たくろうの4組は初の決勝進出を果たした。5年連続決勝進出という真空ジェシカ、3年ぶりの決勝進出となるヨネダ2000、昨年4位のエバース、5位のヤーレンズ、10位のママタルトといった、そうそうたる顔ぶれとなった。決勝当日に行われた敗者復活では、ラストイヤーのカナメストーンがミキとの激闘を制して、最後の1枠に入った。
審査員は昨年に引き続き9人制で、礼二（中川家）、山内健司（かまいたち）、塙宣之（ナイツ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、哲夫（笑い飯）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、駒場孝（ミルクボーイ）、後藤輝基（フットボールアワー）、海原ともこ（海原やすよ・ともこ）。今年は9人中7人が続投。2001年王者の礼二は今年で11回目、塙は8回目、大吉は6回目、2010年王者の哲夫と海原ともこは3回目、2004年王者の柴田と山内は2回目、2003年王者の後藤と2019年王者の駒場は初審査員となる。吉本興業以外に所属している審査員が塙と柴田の2人となり、昨年から引き続き「漫才師のみの審査員」という構成になった。
出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターを東京2020オリンピック柔道金メダリストの阿部詩選手、パリパラリンピック車椅子テニス金メダリストの小田凱人選手、大相撲第74代横綱・豊昇龍智勝の3人が務める。昨年は、阿部一二三選手が笑神籤を担当した際、令和ロマンが、2年連続のトップバッターとなり、会場が騒然。2番手は昨年準優勝のヤーレンズを引き当てる劇的な幕開けを演出する形となったが、今年もどんなドラマが待ち受けているのか。
【写真たくさん】随時更新！『M-1』敗者復活の模様
阿部選手が引き当てたのは、ヤーレンズ。SNS上では「いきなりヤーレンズ！」「マジか！」「出順やば！」「アツすぎる！」などといった感想が広がっている。
4日の準決勝を経て、ファイナリスト9組が決定。豪快キャプテン、ドンデコルテ、めぞん、たくろうの4組は初の決勝進出を果たした。5年連続決勝進出という真空ジェシカ、3年ぶりの決勝進出となるヨネダ2000、昨年4位のエバース、5位のヤーレンズ、10位のママタルトといった、そうそうたる顔ぶれとなった。決勝当日に行われた敗者復活では、ラストイヤーのカナメストーンがミキとの激闘を制して、最後の1枠に入った。
出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターを東京2020オリンピック柔道金メダリストの阿部詩選手、パリパラリンピック車椅子テニス金メダリストの小田凱人選手、大相撲第74代横綱・豊昇龍智勝の3人が務める。昨年は、阿部一二三選手が笑神籤を担当した際、令和ロマンが、2年連続のトップバッターとなり、会場が騒然。2番手は昨年準優勝のヤーレンズを引き当てる劇的な幕開けを演出する形となったが、今年もどんなドラマが待ち受けているのか。