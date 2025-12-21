第1子妊娠を発表したタレントの藤田ニコル（27）が20日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）に出演。現在の体調について語った。

11日に自身のインスタグラムで夫で俳優の稲葉友との連名の文書を投稿し、妊娠を発表した藤田。この日ゲスト出演した「FUJIWARA」の藤本敏史から「どう？妊婦生活は」と問われ、「うーん、眠い」と回答した。

「なんか眠いし、夜中にトイレで起きる」と言い、食についても「みんなが言うマックのポテトが食べたくなるとか、そういうのは一通りやってるかもしれない。ずっと食べてるかも」と打ち明けた。

無性に食べたくなる物はあるかとの質問には「つわり中はうち、梅苦手なのね。急に梅が食べられるようになったりとか」と回顧。

「あとつわり関係で言ったら、白米が無理になっちゃって。米が炊けたにおいが本当に無理で。米が食べれなかったから、ずっとおかず。でも何も食べたくないけど、おなか空いたら気持ち悪くなるみたいな。でもなんか食べなきゃ」という状態で、「ずっと寝るとことか寝室の横にプリッツ置いてた」と菓子を食べていたと振り返った。

藤本が「なんで？」と不思議そうに尋ねると、「なんか、ちょうど良かった」と「サラダ」味を食べていたという。「だから私のお供は、プリッツのサラダと、あと（スポーツドリンクの）アクエリアス。それでなんかしのいでた、ずっと」と明かした。