¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬»£±Æ¤·¤¿¡¢½÷Í¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¤Îà¾¼ÏÂÉ÷á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë½Ð±é¡£¿ÀÌÚ¤¬Ê±¤¹¤ëË©Íé¾Ê¸ã¤¬»£±Æ¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥Ã¥¥êÈÖÁÈ¡Ö¥³¥é¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ë¡Ö¾¾ËÜ¤â¤Ê¤«¡×¤È¤·¤ÆÃ»»þ´Ö¡¢½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡ÖË©Íé¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤ÎÇò¤¤°áÁõ¤òÃå¤¿¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤È¿ÀÌÚ¤Ïau¤ÎCM¥·¥ê¡¼¥º¡Ö°Õ¼±¹â¤¹¤®¡ª¹â¿ù¤¯¤ó¡×¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤Ë¤â¿ÀÌÚ¤¬¾¾ËÜ¤ò»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤À¡Á¡×¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤È¸À¤¦¤«¡ª²Ä°¦¤¤ÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤â¤¦¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤Û¤Î¤«¤µ¤ó¡¢¤¹¤Æ¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£