¡Ö»ä¤âÀº¿Ê¤·Â³¤±¤Þ¤¹¤Ã¤Ã¡×¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌöÀÀ¤¦
¡¡WWE½êÂ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿ÆÍ§¤È¤Î´¶¼Õ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¿ÆÍ§¤Î¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤³¤È #¸öÅÄÐÔÌ¤ @kodakumi_official ¤µ¤ó¤Î¡ØKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ÁDe-CODE¡Á¡ÙÂçºå¸ø±é¤ËÀèÆü¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸öÅÄÐÔÌ¤¤Î¥é¥¤¥ô¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¸ø±éÁ°¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¸öÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö½é¤á¤Æ¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤ÎWrestleMania Hollywood¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï»ä¤Î»î¹ç¤òÀ¸¤Ç¤â±ÇÁü¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²óÇ°´ê³ð¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈLive¤Ç¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¡¢À¸¥é¥¤¥Ö¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤ÎºÇ¹â¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â³è¤«¤»¤ë¤è¤¦»ä¤âÀº¿Ê¤·Â³¤±¤Þ¤¹¤Ã¤Ã¡×¤È¡¢¸öÅÄ¤Î¥é¥¤¥Ö¤«¤éÆÀ¤¿»É·ã¤òÎÈ¤Ë¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤Å·»È¡×¡Ö¥¤¥è¤µ¤ó¤âÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¹!¡×¡ÖÁê»×Áê°¦¡×¡ÖÍèÇ¯¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ï ¤¯¤¥¤µ¤ó¤Î²Î¾§¤ÇÅÐ¾ì¤«¤â?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£