大阪の夜を光で彩る「JRA ILLUMINAITION by Hanshin Racecourse」の点灯式が21日、KITTE大阪・サンクンガーデンで行われ、ゲストとしてフリーアナウンサーの森香澄（30）が登壇した。

雪の妖精のような白いドレス姿で登場した森の姿に、会場からため息が漏れた。

時期的に“恒例”のクリスマスの予定について聞かれると「当日、イブとかは仕事です。一人でいる方がつらいのでマネジャーさんと事務所に“仕事を入れてください”と口酸っぱく言っていたので、仕事を入れてくれました」とニッコリ。来年に向けては「より充実させたいなと思いますけど、きっと来年も駆け抜けましたと言っているのが理想ですけど…もうちょっと振り返りながら丁寧にできればいいなと。フリーになって3年目なので一個一個丁寧に。余裕も少し出てきたかな。（6月に）30歳になって何かが変わるわけじゃないですけど、周りからの見方は変わってくるのかなと思っていて、同じ発言をしても20代と30代で説得力が変わってくるのかなと体感しているので、言葉に重みを持てる女になりたいなと思っています」とさらなる進化を誓った。

思い出深いクリスマスは「去年は当時ドラマを一緒にやっていた井桁弘恵さん、カルマという俳優の子と一緒にディズニーに行きました。平日だったんですけど、カップルだらけの中、大はしゃぎしました」と昨年を回想。30代のクリスマスの目標については「（料理の）フルコースを自分で全部作るというのを1回はやってみたいです。ずっと憧れているけど、毎年“来年かな”と思ってしまうので」と笑顔で語った。

当イルミネーションは競馬未経験層をメインターゲットに、競馬場自体をレジャー施設として認知されることが目的。「幼い頃に物語の中で見た馬のいる風景」をテーマにファンタジーな世界観でイルミネーション空間を演出する。開催期間は21日から25日まで。