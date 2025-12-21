中国軍レーダー照射の2日後にアメリカ軍が示していた圧力　横須賀でも“力の誇示”か【日曜安全保障】

日曜安全保障は今回で最終回。

大荒れの日中関係、中国のレーダー照射の裏側を追います。

空母「遼寧」などが沖縄の海を縦断し、艦載機が自衛隊機にレーダーを照射。

中国側の強気な姿勢ばかりが見える一連の事態。

しかし実はその裏で、中国が拳を突き付けられ、緊張を感じていた可能性が見え隠れしているのです。

その相手は、アメリカです。

フジテレビ・能勢伸之特別解説委員：

レーダー照射2日後の8日、日本の南、西太平洋に2つの空母打撃群が展開しています。空母「ジョージ・ワシントン」は北上して、11日には横須賀に入港したので、結果として「遼寧」の進路を制限したかもしれません。

アメリカの行動は他にもありました。

南シナ海に浮かぶ海南島。

保有する空母3隻中2隻と大型水上戦闘艦の母港であり、アメリカやヨーロッパを狙える戦略ミサイル原子力潜水艦6隻の基地でもある中国海軍の重要拠点です。

注目はレーダー照射の2日後、西太平洋にアメリカ空母打撃群が展開したその日、イージス巡洋艦「ロバート・スモールズ」と強襲揚陸艦「トリポリ」がベトナムのダナンに入港したこと。

「トリポリ」は、作戦行動半径845kmを誇るF‐35Bステルス戦闘機を20機近く搭載。

「ロバート・スモールズ」は、射程1600kmのトマホーク巡航ミサイルを数十発搭載可能。

そのポイントは、入港したダナンが海南島から500kmの場所、つまり、艦載機とトマホークで海南島を狙える位置だということです。

「遼寧」艦体が日本を緊張させた直後、アメリカ軍は中国海軍の拠点に拳を突き付けるかのような行動に出ていたのです。

こうした動きから4日後、「遼寧」艦隊は太平洋から東シナ海に戻りました。

フジテレビ・能勢伸之特別解説委員：

実はアメリカはこうした事態の前から、中国にプレゼンスを見せつけていました。

それは10月末、来日したトランプ大統領が横須賀で空母を視察したシーン。

フジテレビ・能勢伸之特別解説委員：

左には射程1000km以上といわれる空対地または対艦ミサイルらしきもの。そして右には弾道ミサイルや巡航ミサイルを狙う迎撃ミサイルを空中発射型にした、最大射程350kmともいわれるAIM‐174B空対空ミサイルらしきもの。トランプ大統領は空母のパワーアップを見せつけ、高市首相とハグをしたのです。

実はこのときの空母が、今回「遼寧」艦隊に対し展開した「ジョージ・ワシントン」だったのです。

今回で最終回となる日曜安全保障。

フジテレビの能勢伸之特別解説委員は、最後の提言として「国際政治は言葉だけではなく力を見せつけることによっても動きます。分かりにくくても軍や装備の動きを読み解く。それが安全保障に求められる能力なのです」と話します。