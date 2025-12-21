漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、女優・上戸彩（40）が今年も司会を務めた。

今田耕司との司会コンビは、08年から14年連続。今年はポニーテールに、肩の出たワインレッドのドレスといういでたちで登場し、決戦の雰囲気に華やかさを添えた。

本番に先立って行われた敗者復活戦もチェックしていたといい、「敗者復活戦も凄く盛り上がってましたから。楽しみですねえ〜」と笑顔。「今日も新たなチャンピオンが生まれるこの場に立てて、凄くうれしいですね」とエールを送った。

今年も決戦の舞台に戻ってきた上戸の姿に、SNSには「上戸彩可愛い 衣装替えも楽しみ」「今年も上戸彩さん可愛い〜」「毎年美を更新してくるよね、素敵」と歓喜のコメントがあふれた。

また今年で40歳ながら、変わらぬ美貌に「え、40歳…？こっちの時間だけ加速してない？」「上戸彩は毎年かわいくてびびる」「毎年上戸彩の年齢をググってしまう」「上戸彩年取らなすぎだろ。子供3人いて40歳でこれえぐい」と驚きの声も上がった。

ビジュアルで見せた一方で、カンペの読み間違いも。「今年も1100…違う！違う！失礼しました！1万1521組の激戦を勝ち抜いたファイナリストたちも、いよいよ登場です！」。出場組数の桁を間違えてしまい、苦笑いで首を振った。

SNSには「カンペ読み間違えた上戸彩さんの 違うっ！違うっ！ が可愛すぎた」と、ミスさえも愛でられていた。