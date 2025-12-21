田中れいな、ニット帽＆レザーミニスカコーデで美脚スラリ「憧れのスタイル」「脚の長さがレベチ」
【モデルプレス＝2025/12/21】元モーニング娘。の田中れいなが12月20日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを身に着けた街角でのショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳元モー娘。「脚の長さがレベチ」ミニスカショット
田中は「街中は至る所にイルミネーションとクリスマスモード」とつづり、クリスマスツリーを背景に様々なポーズでのショットを投稿。グレーのニット帽にグレーのトップス、革のミニスカートにブーツというコーディネートで、スラリとした美しい脚がのぞいている。
また「イルミネーション見に行って感動出来るかっわいい女になりたかった」と茶目っ気たっぷりに付け加えている。
この投稿に「憧れのスタイル」「脚の長さがレベチ」「革コーデがお洒落」「見ているほうがれいなちゃんの可愛さに感動してる」「なんて真っ直ぐできれいな脚」「驚くほど小顔」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳元モー娘。「脚の長さがレベチ」ミニスカショット
◆田中れいな、ミニスカ姿を披露
田中は「街中は至る所にイルミネーションとクリスマスモード」とつづり、クリスマスツリーを背景に様々なポーズでのショットを投稿。グレーのニット帽にグレーのトップス、革のミニスカートにブーツというコーディネートで、スラリとした美しい脚がのぞいている。
◆田中れいなの投稿に反響
この投稿に「憧れのスタイル」「脚の長さがレベチ」「革コーデがお洒落」「見ているほうがれいなちゃんの可愛さに感動してる」「なんて真っ直ぐできれいな脚」「驚くほど小顔」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】