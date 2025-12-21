◆バレーボール ▽全日本選手権（天皇杯・皇后杯） 最終日 女子決勝 大阪Ｍ ３―２（２６―２４、１６―２５、３３―３１、２４―２６、１７―１５）ＮＥＣ川崎（２１日、京王アリーナ東京）

女子は昨季大同生命ＳＶリーグ女王で今季４位の大阪Ｍが、５大会ぶりの日本一をつかんだ。決勝でリーグ首位のＮＥＣ川崎を３時間にも及ぶ死闘の末、フルセットで破った。３０得点でけん引したアウトサイドヒッター（ＯＨ）・田中瑞稀主将が試合後にＭＶＰに輝いた。「やったー！と思いました。リーグでも負けている相手。最後まで諦めない気持ちで前を向いて戦えた」と仲間と抱き合い、うれし涙が頬を伝った。

勝利への執念を燃やした主将が、導いた。最終Ｓは先にチャンピオンシップポイント（Ｐ）を握られ、１１―１４と苦しい展開。それでもタイムアウトを取り、田中主将を中心に「まだ終わりじゃない」と声を掛け合った。田中、林のスパイクなどで土壇場で追いつくと、最後も主将が決めた。レフトからの一撃の後、外から内に切り込んで力強いスパイクを打ち抜いた。大歓声とともにコート上に歓喜の輪ができた。「１点を全員で拾って、つないで、最後の人に託すところをみんなで意識していた」と胸を張った。

サーブレシーブでもリベロの西崎愛菜、ＯＨの林琴奈とともに軸を担い、２４本拾って攻撃につなげた。主将は「欲を言えばもうちょっとネット際まで持っていって、いろんな展開が組めるパスを出せたら良かった」と自己評価は厳しいが、「そんなに返した感じはないけど…」と数字にはうなずいた。攻守で躍動した田中に対し、林は「今日の田中選手は絶対に（得点を）決めてくれるという感じがあった」と“無双状態”だったと明かし、改めて信頼を口にした。

昨季はＳＶリーグのレギュラーシーズン全２２勝を挙げ、チャンピオンシップ決勝でＮＥＣ川崎を２連勝で退けて、初代女王に輝いた。だが、今季は１２勝６敗で４位。例年以上に苦しい戦いが続く。それだけにこのタイトルがリーグの後半戦、リーグとの２冠に向けても弾みをつけた。「今日みたいに苦しい場面で本当の意味でチームが一つになれるように。リーグでもてっぺんを取れるように頑張りたい」と田中主将。日本一のタイトルを、リーグ連覇の目標へつなげていく。