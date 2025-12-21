大相撲の冬巡業は２１日、埼玉・新座市で行われ、２２日間の全日程を終了した。横綱・豊昇龍（立浪）は九州から関東まで約３週間、休みなく回り、大の里が休場する中で一人で横綱の責務を全う。「やっと終わる。大変だった」と安どの表情を浮かべ、巡業全体を「稽古はできている。悪くない」と振り返った。

巡業の終盤は左膝に違和感を覚え、相撲を取る稽古は控えていた。この日もテーピングを施し、土俵下で入念にもみほぐしていたが、状態については「大丈夫」ときっぱり。前日２０日に病院で診察を受け「筋肉が固まって、引っ張っている感じ。けがではなく、疲れだと言われたので問題なかった」と説明した。

今回の冬巡業は、同じ出羽海一門の境川巡業部長（元小結・両国）への恩返しの思いを持って過ごしていた。来春の役員改選で退任するため、巡業部長としては最後の巡業。冬巡業初日には「俺の最後の巡業だから、横綱頑張ってくれ」と声をかけられたという。「同じ一門で、いろいろアドバイスをもらったり、すごく気を使ってくれた。本当にお疲れさまと言いたい」と感謝を述べた。

今年は初場所で優勝を果たして横綱に昇進したが、最高位では５場所で優勝同点が２度、途中休場が２度。賜杯には届かなかったが「すごく勉強になった１年。横綱になって優勝できなかったけど、何か一つ足りないことがあると感じている。それを探しながら、考えながらやっていきたい」と決意を新たにした。