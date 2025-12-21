Ｊ1名古屋は21日、GK児玉剛（37）が今シーズン限りで現役引退すると発表した。

児玉は今年1月に現役引退を発表。しかし、GKの負傷離脱が相次いだ名古屋が獲得に動き、翌月の2月に名古屋で現役を続行することを伝えていた。名古屋では今季、公式戦への出場はなかった。

児玉はクラブを通じ「このたび、2025シーズンをもってプロサッカー選手を引退する決断をいたしました。これまで長い間、サッカーを通じて本当に多くの経験をさせていただきました」とコメント。

「喜び、苦しみ、そしてあの最高の達成感。そのすべてが今の自分を作ってくれています。これまで所属させていただいたすべてのクラブ関係者の皆さま、共に闘ったチームメイト、スタッフ。そしてどんな時も応援し続けてくれたサポーターの皆さまには、心から感謝しています。一度引退をしてから再びピッチに戻る決断を含め、自分自身と向き合い続けた16年間だったと思います」と仲間、ファン、サポーターに感謝した。

今後については「これからは、サッカーを通じて得た経験を次のステージで活かしていきます。詳細についてはまた改めてお伝えできればと思いますが、今はただこれからの自分の人生にワクワクしています」とし、「サッカーが大好きです。そして、これからも自分らしく前に進み成長し続けます。本当にありがとうございました」と呼びかけた。