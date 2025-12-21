漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の決勝が21日、都内で行われる。決勝進出の残り1枠をかけ、準決勝で敗れた21組が敗者復活戦でA、B、Cの3ブロックに分かれ、4分間の漫才で激突した。 Aブロックを勝った20世紀、Bブロックを勝ったカナメストーン、Cブロックを勝ち上がった3組で最終決戦が行われ、ハプニングが起こった。

審査員を務めた、2020年のM−1王者のマヂカルラブリーの野田クリスタルが自分の投票用紙を見失った。ズボンのポケットを探すも見つからず、審査していた机を探し、見つけ出した。MCの陣内智則から「お前、何しに来たんや！」とツッコミが入った。野田は恐縮しながらも投票用紙を箱に入れた。

芸人審査は5票中、3票集めたカナメストーンが結成15年目のラストイヤーで初決勝戦となった。

◇ ◇ ◇

敗者復活戦出場21組は以下の通り。

＜Aブロック＞

◇おおぞらモード（浅井企画）

◇20世紀（吉本興業）

◇ゼロカラン（吉本興業）

◇イチゴ（吉本興業）

◇ミカボ（吉本興業）

◇ネコニスズ（タイタン）

◇TCクラクション（グレープカンパニー）

＜Bブロック＞

◇ひつじねいり（マセキ芸能社）

◇フランツ（マセキ芸能社）

◇センチネル（太田プロダクション）

◇カナメストーン（マセキ芸能社）

◇例えば炎（吉本興業）

◇ドーナツ・ピーナツ（吉本興業）

◇カベポスター（吉本興業）

＜Cブロック＞

◇今夜も星が綺麗（プロダクション人力舎／SMA）

◇大王（吉本興業）

◇生姜猫（吉本興業）

◇黒帯（吉本興業）

◇スタミナパン（SMA）

◇ミキ（吉本興業）

◇豆鉄砲（ワタナベエンターテインメント）

勝者の決定方法は、1組目とネタを終えたばかりの2組目、どちらがおもしろかったかを、会場の中からランダムに選ばれた観客200人が即審査。各ブロック7組が終えた時点で勝ち残った1組がブロック勝者となるサバイバル方式。各ブロックの勝者3組から、M−1決勝の舞台を知り尽くした芸人審査員の投票で決勝進出最後の1組が選出される。