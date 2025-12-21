「もう日韓戦は避けられない」AFCネーションズリーグに向け、韓国メディアは早くも“臨戦態勢”。懸念も「欧州とアジアは違う」
アジアサッカーが新たな局面を迎えようとしている。
アジアサッカー連盟（AFC）が12月21日、「発展機会拡大に向けてネーションズリーグを導入する」方針を発表。AFC事務総長のダトゥク・セリ・ウィンザー・ジョン氏はこう述べた。
「AFCネーションズリーグは、47加盟協会の発展を支援するという我々の継続的な取り組みにおける重要な前進だ。FIFA国際試合期間中に、より安定した日程と明確なスポーツ的インセンティブを備えた構造化された競技プラットフォームを導入することで、代表チームが直面するロジスティクスやコスト関連の課題に取り組みつつ、高品質な試合への継続的なアクセスを確保することを目指す。
スポーツ面での利点に加え、商業パートナーからもネーションズリーグ形式の大会に対する強い関心と需要の高まりが見られる。これは、ファン、放送局、関係者の皆様にとっての魅力を反映するとともに、より魅力的で市場性の高い国際サッカー製品を提供できることを示している」
欧州で導入されているUEFAネーションズリーグのような、レベル別で、昇降格のある大会フォーマットになるのだろうか。
発表と同時に大きな話題になるなか、韓国メディア『SPOTV news』は「もう日韓戦は避けられない...AFC、欧州にならってネーションズリーグ発足を決定」と題した記事を掲載。機会が限られている日韓戦に焦点を当て、次のように報じた。
「国際大会で日韓対決の決勝を定期的に見られる時代が来るかもしれない。アジアサッカーの地形図を一変させる波が本格的に押し寄せた。４年周期で開催されるアジアカップでなくとも、韓国vs日本、韓国vsイランなどアジアの強豪国が定期的に対戦する場面が演出される可能性がある」
同メディアは一方で、「Aマッチ期間ごとにAFCネーションズリーグが編成される場合、他大陸との交流機会が減る可能性がある」と説明。懸念事項にも触れた。
「すでに欧州諸国はワールドカップ及びユーロ予選、ネーションズリーグを通じて事実上、欧州諸国同士でAマッチデーを消化している。戦力が拮抗した欧州とは異なり、格差が依然大きく、世界サッカーの流れとも距離があるアジア諸国同士だけが頻繁に対戦する方式が、果たしてどれほど効果的か懸念する見方も少なくない」
ただでさえ難しくなっている欧州勢とのマッチメイクが、より困難になるリスクは確かに見逃せない。今後、具体的な大会フォーマットが明らかになるにつれ、議論はより白熱しそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
アジアサッカー連盟（AFC）が12月21日、「発展機会拡大に向けてネーションズリーグを導入する」方針を発表。AFC事務総長のダトゥク・セリ・ウィンザー・ジョン氏はこう述べた。
「AFCネーションズリーグは、47加盟協会の発展を支援するという我々の継続的な取り組みにおける重要な前進だ。FIFA国際試合期間中に、より安定した日程と明確なスポーツ的インセンティブを備えた構造化された競技プラットフォームを導入することで、代表チームが直面するロジスティクスやコスト関連の課題に取り組みつつ、高品質な試合への継続的なアクセスを確保することを目指す。
スポーツ面での利点に加え、商業パートナーからもネーションズリーグ形式の大会に対する強い関心と需要の高まりが見られる。これは、ファン、放送局、関係者の皆様にとっての魅力を反映するとともに、より魅力的で市場性の高い国際サッカー製品を提供できることを示している」
発表と同時に大きな話題になるなか、韓国メディア『SPOTV news』は「もう日韓戦は避けられない...AFC、欧州にならってネーションズリーグ発足を決定」と題した記事を掲載。機会が限られている日韓戦に焦点を当て、次のように報じた。
「国際大会で日韓対決の決勝を定期的に見られる時代が来るかもしれない。アジアサッカーの地形図を一変させる波が本格的に押し寄せた。４年周期で開催されるアジアカップでなくとも、韓国vs日本、韓国vsイランなどアジアの強豪国が定期的に対戦する場面が演出される可能性がある」
同メディアは一方で、「Aマッチ期間ごとにAFCネーションズリーグが編成される場合、他大陸との交流機会が減る可能性がある」と説明。懸念事項にも触れた。
「すでに欧州諸国はワールドカップ及びユーロ予選、ネーションズリーグを通じて事実上、欧州諸国同士でAマッチデーを消化している。戦力が拮抗した欧州とは異なり、格差が依然大きく、世界サッカーの流れとも距離があるアジア諸国同士だけが頻繁に対戦する方式が、果たしてどれほど効果的か懸念する見方も少なくない」
ただでさえ難しくなっている欧州勢とのマッチメイクが、より困難になるリスクは確かに見逃せない。今後、具体的な大会フォーマットが明らかになるにつれ、議論はより白熱しそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】