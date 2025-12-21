■12月22日～26日の決算発表銘柄(予定)　　★は注目決算

●12月22日――――――――――――　　3銘柄　発表予定

<3160> 大光 [東Ｓ]
<3333> あさひ [東Ｐ]
<8227> しまむら [東Ｐ] 　　　★

●12月23日――――――――――――　　1銘柄　発表予定

<2354> ＹＥデジタル [東Ｓ]

●12月24日――――――――――――　　3銘柄　発表予定

<4465> ニイタカ [東Ｓ]
<7624> ＮａＩＴＯ [東Ｓ]
<9976> セキチュー [東Ｓ]

●12月25日――――――――――――　 10銘柄　発表予定

<2796> ファマライズ [東Ｓ]
<3321> ミタチ産業 [東Ｓ]
<3549> クスリアオキ [東Ｐ]
<6279> 瑞光 [東Ｐ]
<6664> オプトエレ [東Ｓ]
<7068> ＦフォースＧ [東Ｇ]
<7447> ナガイレーベ [東Ｐ]
<7921> 宝＆ＣＯ [東Ｐ]
<7965> 象印 [東Ｐ]
<8276> 平和堂 [東Ｐ]

●12月26日――――――――――――　14銘柄　発表予定

<192A> インテＧ [東Ｇ]
<2742> ハローズ [東Ｐ]
<2778> パレモ・ＨＤ [東Ｓ]
<3035> ＫＴＫ [東Ｓ]
<3050> ＤＣＭ [東Ｐ]
<3086> Ｊフロント [東Ｐ] 　　★
<4825> ＷＮＩウェザ [東Ｐ]
<6083> ＥＲＩＨＤ [東Ｓ]
<6264> マルマエ [東Ｐ]
<7630> 壱番屋 [東Ｐ]
<8011> 三陽商 [東Ｐ]
<8217> オークワ [東Ｐ]
<9651> 日本プロセス [東Ｓ]
<9872> 北恵 [東Ｓ]

※決算発表予定は変更になることがあります。

